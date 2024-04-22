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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü

Son dakika haberine göre İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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