Terör devleti İsrail'den Gazze'yi ortadan bölen koridora operasyon!
Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuk demeden binlerce sivili katletmeye acımasızca devam ediyor. Katil İsrail'e ateşkesin sağlanması için tepkiler çığ gibi yükselirken terör devleti İsrail ordusu, son olarak Gazze Şeridi'ni ortadan bölen koridora yönelik "operasyon" başlattığını açıkladı.
Terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne adeta ölüm kusuyor.
İsrail ordusu, son olarak Gazze Şeridi'ni ortadan bölen koridora yönelik "operasyon" başlattığını açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran orta kesimindeki koridora saldırı başlatıldığı belirtildi.
"162'nci Tümen orta koridora operasyonu başlattı." ifadesi kullanılan açıklamada, daha fazla detay verilmedi.
İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 97 Filistinli öldürüldü, 76 bin 980 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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