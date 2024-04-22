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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den Çin'e ziyaret

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’den Çin’e ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Çin'e 3 günlük resmi ziyarette bulunacağı açıklandı. Blinken'in Çin ziyaretinde konu başlıklarının bölgesel ve küresel sorunların yanı sıra, ticaret de olması bekleniyor.

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