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Gazzeli 11 bin öğrenci Batı Şeria'da uzaktan eğitime kaydoldu

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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Gazzeli 11 bin öğrenci Batı Şeria’da uzaktan eğitime kaydoldu

Filistin Eğitim Bakanlığı, İsrail'in aylardır devam eden yıkıcı saldırıları nedeniyle eğitimleri sekteye uğrayan 11 bin Gazzeli öğrencinin Batı Şeria'da uzaktan eğitime kaydolduğunu belirtti.

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