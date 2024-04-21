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Terör devleti İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinli bir kadını öldürdü

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Terör devleti İsrail askerleri Batı Şeria’nın kuzeyinde Filistinli bir kadını öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla Filistinli bir kadını vurarak öldürdü.

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