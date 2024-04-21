Irak'tan Başkan Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin açıklama: Önemli ve niteliksel sıçrama yaşanacak | "Sürpriz bir anlaşma imzalanacak"

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin terör örgütü PKK'yı Irak'ta "yasaklı örgüt" olarak tanımladığını anımsatan Avvadi, şunları kaydetti:

"Onlara (PKK) Irak'ta Birleşmiş Milletler (BM) denetiminde 'mülteci' statüsü verilecek ve hiçbir parti veya siyasi faaliyetleri olmayacak. Bu, hemen hemen Irak ve İran arasında imzalanan güvenlik anlaşmasına benzer bir şekilde olacak."

Kalkınma Yolu Projesi'ndeki Irak ve Türkiye ortaklığına vurgu yapan Avvadi, bu projenin Erdoğan'ın Irak ziyaretinin en önemli ayağını oluşturduğunu söyledi.