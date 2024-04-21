Siyonist abluka: Katil ordusu 50 mazlum Filistinliyi daha gözaltına aldı

BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜS'TE 7 EKİM'DEN BU YANA 8 BİN 400 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada ayrıca İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 8 bin 400'e yükseldiği belirtildi.

İşgalci İsrailli yetkililerin, Gazze'deki Filistinliler aleyhinde yürüttüğü "soykırım savaşı" kapsamında 7 Ekim'den bu yana Kudüs dahil Batı Şeria'daki gözaltılarına devam ettiği ve bunun yanı sıra Filistin toplumunun tüm kesimine karşı sahada infaz eylemeleri ve suç işlendiği kaydedildi.

Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşlara "beklenen ve gerekli olan rollerini üstlenmeleri" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, uluslararası insan hakları sisteminin bugünkü kaderinin, "tüm uluslararası norm ve yasaların üzerinde hareket eden İsrail'le yüzleşme kabiliyetine bağlı" olduğu vurgulandı.