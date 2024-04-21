Siyonist abluka: Katil ordusu 50 mazlum Filistinliyi daha gözaltına aldı
Terör devleti İsrail'in katil ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Nur Şems Mülteci Kampı'na yaklaşık 3 gündür düzenlediği saldırılarda aralarında yaralıların da bulunduğu 50 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
Filistin Esirler Cemiyeti, katil İsrail askerlerinin, Nur Şems Kampı'na 18 Nisan'dan bu yana düzenlediği saldırılarda yaşanan gözaltı ve ihlallere ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail güçlerinin kampta, aralarında yaralıların da bulunduğu 50 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.
Gözaltına alınanların açık alanda sorgulanması, halkın canlı kalkan olarak kullanılması, darbedilmesi, kıyafetlerinin çıkarılması gibi Filistinliler aleyhinde ciddi saldırılar ve ihlaller gerçekleştirildiği ifade edildi.
Serbest bırakılan Filistinlilerin bedenlerinde, işkence ve eziyete maruz kaldıklarına dair izler bulunduğu aktarıldı.
Kampa düzenlenen saldırılar sırasında açık alanda sorgulamaya tabi tutulmalarının ardından gözaltına alınanlardan çoğunun serbest bırakıldığı kaydedildi.
Katil İsrail güçlerinin, Tulkerim'de 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 500 kişiyi gözaltına aldığı, aralarında kadın, çocuk, yaşlı, hasta, yaralıların da bulunduğu yüzlerce kişiyi açık alanda sorguladığı ifade edildi.
Esirler Cemiyeti açıklamasında, Tulkerim'in 7 Ekim'den bu yana tanık olduğu olayların, 2 yılı aşkın süredir maruz kaldığı bir dizi "işgal eyleminin uzantısından" başka bir şey olmadığı, İsrail güçlerinin kasten geniş çaplı yıkım yaparak altyapıyı hedef aldığı vurgulandı.
BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜS'TE 7 EKİM'DEN BU YANA 8 BİN 400 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI
Açıklamada ayrıca İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 8 bin 400'e yükseldiği belirtildi.
İşgalci İsrailli yetkililerin, Gazze'deki Filistinliler aleyhinde yürüttüğü "soykırım savaşı" kapsamında 7 Ekim'den bu yana Kudüs dahil Batı Şeria'daki gözaltılarına devam ettiği ve bunun yanı sıra Filistin toplumunun tüm kesimine karşı sahada infaz eylemeleri ve suç işlendiği kaydedildi.
Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşlara "beklenen ve gerekli olan rollerini üstlenmeleri" çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, uluslararası insan hakları sisteminin bugünkü kaderinin, "tüm uluslararası norm ve yasaların üzerinde hareket eden İsrail'le yüzleşme kabiliyetine bağlı" olduğu vurgulandı.
TERÖR DEVLETİ İSRAİL'İN NUR ŞEMS MÜLTECİ KAMPI'NA BASKINI
Siyonist İsrail ordu radyosu, 18 Nisan'da, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik "geniş çaplı askeri operasyon" başlatıldığını duyurmuştu.
Katil İsrail askerlerinin, Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki saldırılarında 14 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.
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