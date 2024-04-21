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Paris'te ırkçılık ve İslam karşıtlığı protesto edildi

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Paris’te ırkçılık ve İslam karşıtlığı protesto edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te, ırkçılık ve İslam karşıtlığı protesto edildi. Eylemciler, "Irkçılığı durdurun, İslam karşıtlığını durdurun", "Çocuklarımız tehlikede", "Gazze'de soykırımı durdurun", "Sömürgecilik karşıtı antisiyonist direniş" yazılı pankartlar açtı.

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