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Katil İsrail katliamlara doymuyor! Gazze’deki Al-Tuffah Mahallesi’ni vurdu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Katil İsrail katliamlara doymuyor! Gazze’deki Al-Tuffah Mahallesi’ni vurdu

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Al-Tuffah Mahallesi’ne hava saldırısı düzenledi. Saldırı anı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

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