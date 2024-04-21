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Çocukları şehit olan kadına "Filistinlilerin Hansa'sı" lakabı!

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Çocukları şehit olan kadına Filistinlilerin Hansa’sı lakabı!

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 4 oğlunu kaybeden Amine Gannam, Filistin sokaklarında "Filistinlilerin Hansa'sı" olarak anılıyor. Amine Gannam, "Beni 4 oğlumun şehadeti ile şereflendiren Allah'a hamdolsun. Bu, gurur duyduğum oğullarımın kanıdır. Bu, sakladığımız şehitlerimizin kanıdır" dedi.

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