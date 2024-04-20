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Otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Giriş Tarihi: 20.04.2024 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
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Otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Sancaktepe’de yol kenarında duran otomobile bir aracın çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı

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