Afganistan’da son iki haftada sel felaketi! 99 kişi hayatını kaybetti

Afgan basınında yer alan haberlere göre, seller en çok Gazni, Paktia, Cüzcan, Farah, Samangan, Pervan, Hilmend ve Nangerhar vilayetlerinde can ve mal kayıplarına neden oldu.

Afganistan geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik, son 4 günde en az 29, 11-14 Nisan tarihlerinde de en az 33 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Kimi bölgelerde aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymalarında da can kayıpları oldu.