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Son dakika... Bağdat'ın güneyinde Haşdi Şabi'nin üssü vuruldu! Haşdi Şabi'nin genel merkezi vuruldu

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
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Son dakika... Bağdat’ın güneyinde Haşdi Şabi’nin üssü vuruldu! Haşdi Şabi’nin genel merkezi vuruldu

Son dakika haberleri: Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyindeki Haşdi Şabi milis gruplara ait karargaha hava saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası bölgede patlamaların yaşandığı bildirildi.

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