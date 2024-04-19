20 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Gazze çevre felaketiyle karşı karşıya

Gazze çevre felaketiyle karşı karşıya

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2024
ABONE OL
Gazze çevre felaketiyle karşı karşıya

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Gazze Şeridi'nin iki hafta önce tüm su kuyularının tamamen kapatılması nedeniyle vatandaşları tehdit eden bir çevre felaketiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA