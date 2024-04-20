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Japon Donanmasına ait 2 helikopter Pasifik Okyanusu'na düştü

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024
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Japon Donanmasına ait 2 helikopter Pasifik Okyanusu’na düştü

Japonya Donanmasına ait 8 personeli taşıyan 2 helikopter, gece eğitim uçuşu sırasında Pasifik Okyanusu'na düştü.

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