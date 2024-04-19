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Taliban yönetiminin üst düzey yöneticilerinden Ahundzade suikast sonucu öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 19.04.2024 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
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Taliban yönetiminin üst düzey yöneticilerinden Ahundzade suikast sonucu öldü

Son dakika haberine göre Taliban yönetiminin üst düzey mensuplarından Muhammed Ömer Can Ahundzade, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.

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