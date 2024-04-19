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Avrupa Birliği aşırıcı Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararı aldı

Damla Karasu AA
Giriş Tarihi: 19.04.2024
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Avrupa Birliği aşırıcı Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararı aldı

Son dakika haberine göre Avrupa Birliği (AB), aşırıcı Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararı alındığını açıkladı. Yaptırımlar, varlıkların dondurulması, doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kaynaklardan faydalanılması ve seyahat yasağını içeriyor.

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