Ermenistan işgalindeki 4 köy Azerbaycan’a geri veriliyor!



Tarafların sınırlandırma sürecini 1991 Alma-Ata Deklarasyonu'na dayandıracakları konusunda anlaştığı belirtilen maddelerde, "Aynı zamanda taslak statüde bu temel prensibin oluşturulması konusunda da anlaştılar. Eğer gelecekte Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış ilişkileri kurulmasına yönelik anlaşma aksi yönde ilerlerse, o zaman statünün ilgili paragrafı değiştirilecek ve bu sözleşmedeki ilkeler uygulanacaktır" ifadeleri yer aldı.



Anlaşma maddelerinde, tarafların anlaşmayı onayladıktan sonra sırayla sınırın diğer bölümleri dahil olmak üzere anklav ve eksklav meseleleri üzerine de sınır belirleme sürecini sürdürmeyi kabul ettikleri kaydedilirken, görüşmenin sonucunda bir protokol imzalandığı ve ileriki görüşmenin yapılacağı tarih ile yerin uygun şekilde belirlenmesine karar verildiği bildirildi.