Fransa’dan Vladimir Putin’i kızdıracak hamle! Mülklerine el koyuldu

Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesinin (OCCRP), 2017'de söz konusu mülklere ilişkin soruşturmasında, "Ocheretny'nin geçmişinde böylesine önemli bir gayrimenkule nasıl sahip olabildiğini açıklayan hiçbir şey yok." ifadesini kullandığı da kaydedildi.