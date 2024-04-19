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SON DAKİKA! İran Konsolosluğu'nda canlı bomba alarmı!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2024 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
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SON DAKİKA! İran Konsolosluğu’nda canlı bomba alarmı!

Fransa'nın başkenti Paris'teki İran Konsolosluğu'nda bir adam el bombası ve patlayıcı yelek kullanarak kendisini havaya uçurma tehdidinde bulundu. Canlı bomba alarmıyla bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri zanlıyı yakaladı.

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