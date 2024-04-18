ABD'den İsrail'in Refah katliamına onay!
Gazze'de soykırım yapan katil İsrail ordusu gözünü Refah'a çevirdi. Refah'ta operasyon için hazırlık yapan İsrail'e ABD'den onay geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Refah'a operasyon için mutabakata vardık" denildi.
İSRAİL'İN REFAH'A OLASI KARA SALDIRISI
Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca kez yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.
Buna karşın, İsrail devlet televizyonu KAN'ın 14 Nisan tarihli haberinde ise Netanyahu'nun, tarihinin belli olduğunu açıkladığı Refah'a saldırı planının "ertelendiği" iddiasına yer verilmişti.
Ayrıca, İsrail'in, kara işgali öncesinde bölgeye sığınanları çıkarmak için iki hafta içerisinde Refah yakınlarında 10 bin çadır kurmayı planladığı öne sürülmüştü.
30 bin ek çadırın da satın alma aşamasında olduğu, bunların da aynı bölgeye daha sonra kurulacağı kaydedilmişti.
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