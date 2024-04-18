18 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Umman'daki sel felaketinde ölü sayısı 21'e yükseldi

Umman'daki sel felaketinde ölü sayısı 21'e yükseldi

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2024
ABONE OL
Umman’daki sel felaketinde ölü sayısı 21’e yükseldi

Umman'da şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinde 21 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Sel felaketinde ölenlerin sayısının 21'e yükseldiği, halen kayıp olan iki kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ettiği belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA