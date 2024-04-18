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Kuzey Kore, Güney Kore sınırındaki sokak lambalarını kaldırdı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2024
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Kuzey Kore, Güney Kore sınırındaki sokak lambalarını kaldırdı

Kuzey Kore'nin son dönemlerde tırmanan gerilimin ardından Güney Kore sınırındaki sokak lambalarını kaldırdığı bildirildi.

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