ABD basınından bomba iddia! İsrail 2 misilleme saldırısını iptal etti! İran'dan açıklama: ABD'ye bilgi vermiştik
İsrail ile İran arasındaki gerginlik son dönemde giderek tırmanırken ABD basını İsrail'in bu hafta İran'a yönelik 2 misilleme planını iptal ettiğini duyurdu. Diğer yandan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "ülkesinin İsrail'e saldırısından önce ABD'ye bilgi verdiklerini, bölgedeki ABD üsleri ve çıkarlarının hedef alınmayacağını bildirdiklerini" söyledi. İşte detaylar...
İSRAİL YANIT VERECEK Mİ?
İran'ın yüzlerce kamikaze insanız hava aracı, balistik ve seyir füzeleriyle düzenlediği saldırıya İsrail'in nasıl ve ne zaman yanıt vereceği bilinmezliğini korurken, söz konusu İsrailli kaynaklar, savaş kabinesinin önünde misillemenin nereye yapılacağına yönelik çok sayıda seçenek olduğunu belirtti.
İsrailli kaynaklar, Tel Aviv yönetiminin muhtemel misillemeyi İran'ın bölgedeki vekil güçlerini hedef almaktan siber saldırı düzenlemeye kadar pek çok seçeneği tartıştığını öne sürdü.
İSRAİL SALDIRISININ HAMURSUZ BAYRAMI SONRASINA KADAR OLASI OLMADIĞI BELİRTİLDİ
ABC News'e konuşan adı açıklanmayan ABD'li yetkili ise İsrail'in İran'a karşı saldırısının 22-30 Nisan'da kutlanan Hamursuz Bayramı sonrasına kadar olası olmadığını ancak durumun her an değişebileceğini belirtti.
Yetkili, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve yönetiminin hala daha yüksek alarm durumunda olduğunu, yönetim kademesinden bazı yetkililerin güvenli noktalarda ve yer altı tesislerinde korunduğunu iddia etti.
İRAN SALDIRI ÖNCESİ ABD'YE BİLGİ VERMİŞ
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "ülkesinin İsrail'e saldırısından önce ABD'ye bilgi verdiklerini, bölgedeki ABD üsleri ve çıkarlarının hedef alınmayacağını bildirdiklerini" söyledi.
Entekhab haber sitesine göre, Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısına katılmak üzere gittiği New York'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Abdullahiyan, "(İsrail'e) Operasyon öncesi ABD'ye, operasyonun (başlaması) sonrasında İsrail'e askeri savunma desteği vermemesi şartıyla, bölgedeki ABD üslerini ve çıkarlarını hedef almayacağımızı açıkça söyledik." dedi.
İki ülke arasındaki iletişime İsviçre'nin aracılık yaptığını dile getiren İranlı Bakan, "Pazar günü, operasyonun ardından yerel saatle 02.30'da ABD'ye gönderdiğimiz mesajda bölgede gerilimi genişletme peşinde olmadığımızı ilettik." ifadelerini kullandı.
İRAN-İSRAİL GERİLİMİ
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.
İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.
İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.
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