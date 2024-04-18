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Katil Netanyahu ve 2 bakanı tutuklanacak mı?

Giriş Tarihi: 18.04.2024 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
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Katil Netanyahu ve 2 bakanı tutuklanacak mı?

İsrail medyası: Lahey'de tutuklama kararı çıkması ihtimali düşük

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