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Kenya'da helikopter kazasında Genelkurmay Başkanı ve 10 asker öldü

Tülay Ayçiçek
Giriş Tarihi: 18.04.2024
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Kenya’da helikopter kazasında Genelkurmay Başkanı ve 10 asker öldü

Son dakika haberine göre Kenya'da meydana gelen helikopter kazasında Genelkurmay Başkanı Francis Ogolla ve 10 askeri personelin hayatını kaybettiği bildirildi.

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