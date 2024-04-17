Terör devleti İsrail’in Demir Kubbe sistemi görüntülendi! Gazze Şeridi yakınlarında hazır şekilde bekletiliyor

İsrail'in İran'dan atılan mühimmatlara karşı savunmasında başta ABD olmak üzere birden fazla ülkenin birlikte hareket ettiğinin altını çizen Gavish, ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) bu saldırıların önlenmesinde İsrail ile tam işbirliği içinde hareket ettiğinin altını çizdi.