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İşgalci İsrail'e destek veren Biden'a ABD'de Gazze protestosu: Soykırımcı...

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 18.04.2024 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
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İşgalci İsrail’e destek veren Biden’a ABD’de Gazze protestosu: Soykırımcı...

ABD'de Filistin destekçisi göstericiler, terör devleti İsrail'e ilk günden yana destek veren Başkan Joe Biden'ın konuşma yaptığı binanın önünde gösteri düzenleyerek, "Gazze için acil ateşkes" talep etti.

Terör devleti İsrail'in katliamına ilk günden bu yana el veren ABD Başkanı Biden, seçim çalışmaları için gittiği Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburgh kentinde Gazze için bir araya gelen göstericiler tarafından karşılandı.

Biden'ın konuşma yapacağı binanın önünde toplanan yüzlerce gösterici, ellerinde Filistin bayrakları ve Gazze'ye destek mesajlarını içeren pankartlarla Filistin'e desteklerini ortaya koydu.

"Filistin'e özgürlük", "Gazze'de hemen ateşkes" ve "soykırımcı Biden" gibi sloganlar atan göstericiler, Biden'ın İsrail'e askeri destek ve silah yardımını sonlandırması talebinde bulundu.

Biden'ın binada bulunduğu süre boyunca dışarıda gösterilerine devam eden Filistin yanlısı göstericiler, Gazze'ye özgürlük sloganları eşliğinde olaysız şekilde dağıldı.

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