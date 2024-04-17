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Almanya İsrail'i İran'a büyük bir misillemeden kaçınmaya çağırdı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024
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Almanya İsrail’i İran’a büyük bir misillemeden kaçınmaya çağırdı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'e İran'a yönelik büyük bir misilleme saldırısından kaçınması çağrısında bulundu.

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