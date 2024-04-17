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Terör devleti İsrail'e silah satışları İngiltere Parlamentosu önünde protesto edildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 17.04.2024
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Terör devleti İsrail’e silah satışları İngiltere Parlamentosu önünde protesto edildi

İngiltere'de yüzlerce gösterici, terör devleti İsrail'e silah satışının durdurulması ve Gazze'de ateşkes için parlamento önünde protesto gösterisi düzenledi.

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