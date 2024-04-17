Şeytan'ın avukatı Ben- Griv İsrail'in alçak planlarını açıkladı! Asıl amaç Mescid-i Aksa'yı yıkmak | "Bölgeyi ateşe ver, yeni düzen kur" planı mı?

GAZETECİ EKREM KIZILTAŞ

"Bu yaklaşım fütursuzluğa işaret eden bir durum. Kendilerini şu an ki tablo itibariyle uluslararası arena da kaybettikleri itibar çokta umurlarında değil. Bir yere kadar geldiler ve buradan sonra geri dönmenin çokta mümkün olmadığını farkındalar."

"İsrail Mescid-i Aksa'yı yıkmak. Önceki yaptıklarının kendi kaçınılmaz yürüyüşü olarak gereğini yapmaya çalışıyor. Önceki yaptıkları da Mescid-i Aksa'yı tamamen ele geçirmek, Müslümanları kovmak ve orada vaktiyle var olduğunu iddia ettikleri Süleyman mabedini yeniden inşa etmek. Bu konu onların ütopyası."