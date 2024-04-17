Şeytan'ın avukatı Ben- Griv İsrail'in alçak planlarını açıkladı! Asıl amaç Mescid-i Aksa'yı yıkmak | "Bölgeyi ateşe ver, yeni düzen kur" planı mı?
İran’ın 320 İHA ve füzeyle misilleme yapmasından sonra dünya olası İsrail-İran savaşı için adeta alarma geçmiş durumda. İşgalci İsrail’in nasıl bir adım atacağı tartışılıyor. İşgalci İsrail ordusu, İran'ın düzenlediği son saldırıya yanıt verilmeme olasılığının uzak ihtimal olduğunu belirtti. Öte yandan İsrail Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın 2024 planları arasında, "Polis gücüne teknolojik desteğin artırılması, Mescid-i Aksa'daki birliklerin güçlendirilmesi, Aksa çevresindeki teknolojik polis önlemlerinin genişletilmesi" yer aldı. Şeytan'ın avukatı olarak bilinen Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya ilişkin "Hedeflerinin yıllardır bilindiğini" ancak bunun resmi bir bakanlık hedefi haline gelmesine dikkat çekti. Açıklamaların ardından asıl hedefin Mescid-i Aksa'yı vurmak olduğu düşünüldü. A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında uzman isimler değerlendirmelerde bulundu.
İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırıların ardından Orta Doğu'da gerginlik tırmanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz pazar günü İsrail'in Şam Büyükelçiliği'ni vurmasına karşılık İran 320 füzeyle İsrail'i hedef almıştı. Yaşananlar sonrası "İran'a cevap vereceğiz" açıklamasında bulunan Tel Aviv yönetiminin saldırıya nasıl yanıt vereceği ise merak konusu.
İsrail'in asıl merak konusu olan planı ise "Mescid-i Aksa" hedefleri. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, "Mescid-i Aksa'da İsrail'in hakimiyetinin artırılması ve Yahudilerin burada ibadetine izin verilmesini" bakanlığının 2024 hedefleri olarak belirlediği ortaya çıktı.
GAZETECİ EKREM KIZILTAŞ
"Bu yaklaşım fütursuzluğa işaret eden bir durum. Kendilerini şu an ki tablo itibariyle uluslararası arena da kaybettikleri itibar çokta umurlarında değil. Bir yere kadar geldiler ve buradan sonra geri dönmenin çokta mümkün olmadığını farkındalar."
"İsrail Mescid-i Aksa'yı yıkmak. Önceki yaptıklarının kendi kaçınılmaz yürüyüşü olarak gereğini yapmaya çalışıyor. Önceki yaptıkları da Mescid-i Aksa'yı tamamen ele geçirmek, Müslümanları kovmak ve orada vaktiyle var olduğunu iddia ettikleri Süleyman mabedini yeniden inşa etmek. Bu konu onların ütopyası."
GÜVENLİK POLİTİKALARI UZMANI PROF. DR. UĞUR ÖZGÖKER
"İsrail bugünkü bu adımını dini gerekçeleri sebebiyle yapıyor. Kendi kutsal mabetlerini yeniden inşa etmek hatta yeryüzüne çıkarmak istiyorlar. Asıl amaç siyasi yani Siyonist bir hedef fakat dini kullanıyorlar."
AKADEMİSYEN KEMAL OLÇAR
"Bütün dinlerin toplandığı nokta Mescid-i Aksa aslında. Bezalel Smotrich ve İtamar Ben-Gvir 2017'de bir plan yaptılar ve Batı Şeri'a da Filistinlilere ait toprakları işgal etmiş bir ailenin çocukları yani hırsızlar. Aşırı derecede Arap düşmanlığı var ve "Filistinlilerin tamamını yok etmeden İsrail ve Yahudi halkı rahat etmeyecektir" diyen bir adam. Netanyahu bu ikisinin yanında neredeyse sütten çıkma ak kaşık olarak kalıyor. Çünkü bütün mimar bu adamlar."
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