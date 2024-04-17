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Japonya'nın batısında 6,4 ve 5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 17.04.2024
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Japonya’nın batısında 6,4 ve 5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Japonya'nın batısındaki Ehime eyaleti açıklarında bulunan Bungo-suido Boğazında 6,4 ve 5 büyüklüğünde iki deprem oldu.

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