Joe Biden'a doğup büyüdüğü Scranton kentinde Filistin protestosu: Saklanamazsın!
ABD Başkanı Joe Biden doğduğu yer olan Pensilvanya'nın Scranton kentinde Filistin destekçisi göstericilerin protestosuyla karşılaştı. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Biden, Biden saklanamazsın, seni soykırımla suçluyoruz." sloganları attı.
ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e verdiği destek nedeniyle doğduğu yer olan Pensilvanya'nın Scranton kentinde Filistin destekçisi göstericiler tarafından protesto edildi.
"SENİ SOYKIRIMLA SUÇLUYORUZ BIDEN"
Biden, ülkede 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında bulunduğu Scranton Kültür Merkezi'nden ayrılırken Filistin destekçisi bir grupla karşılaştı.
Göstericiler, "Biden, Biden saklanamazsın, seni soykırımla suçluyoruz." sloganları attı. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan ve Biden'ı İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto eden göstericiler, "Özgür, özgür, özgür Filistin" diye seslendi.
Joe Biden, 20 Kasım 1942'de Scranton'da dünyaya geldi.
İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 843 Filistinli öldürüldü, 76 bin 575 kişi yaralandı.
FİLİSTİNLİLER HAPSEDİLİYOR
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere, 604 askerinin öldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 468 Filistinli hayatını kaybetti.
Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda 276 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 17 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
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