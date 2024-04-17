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ABD'de antik kaya oluşumlarına zarar veren 2 kişi aranıyor

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
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ABD’de antik kaya oluşumlarına zarar veren 2 kişi aranıyor

ABD'nin Nevada eyaletinde, Mead Gölü havzasındaki antik kaya oluşumlarına zarar verirken görüntülenen iki kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

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