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Irak Hava Yolları İran'a seferleri yeniden başlattı

Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Irak Hava Yolları İran’a seferleri yeniden başlattı

Irak Hava Yolları, İran’dan İsrail’e yönelik başlatılan insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından iptal ettiği İran seferlerini yeniden başlattığını duyurdu.

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