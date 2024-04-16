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Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 8 Filistinliyi yaraladı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da 8 Filistinliyi yaraladı

Son dakika haberine göre İsrail askerleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırısında işgal altındaki Batı Şeria'da en az 8 Filistinli yaralandı.

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