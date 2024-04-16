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Biden ailesi 2023'te yaklaşık 620 bin dolar kazandı

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Biden ailesi 2023’te yaklaşık 620 bin dolar kazandı

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın 2023 mali yılında yıllık brüt gelirinin 619 bin 976 dolar olduğu ve 146 bin 629 dolar federal gelir vergisi ödediği bildirildi.

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