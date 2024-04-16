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Meksika'da helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi öldü

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Meksika’da helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi öldü

Son dakika haberine göre Meksika'da özel bir helikopterin düşmesi sonucu pilot dahil 3 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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