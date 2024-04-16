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Gazze’de can kaybı 33 bin 797’ye yükseldi

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Gazze’de can kaybı 33 bin 797’ye yükseldi

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 843’e, yaralananların sayısı 76 bin 575’e yükseldi.

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