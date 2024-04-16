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Katil İsrail kana doymuyor! Lübnan'ın güneyinde 2 araca saldırı: 2 ölü

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
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Katil İsrail kana doymuyor! Lübnan’ın güneyinde 2 araca saldırı: 2 ölü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde 2 araca düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin öldüğü belirtildi. İsrail ordusu bugün yine Lübnan'ın güneyindeki Ayn Baal beldesinde hedef aldığı araçta Hizbullah'ın bölge sorumlularından olan İsmail Yusuf Baz'ın öldürüldüğünü açıklamıştı.

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