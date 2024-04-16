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Dubai'de 24 ayar altından banknot basıldı!

Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Dubai’de 24 ayar altından banknot basıldı!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bir şirket, her biri 0.1 gram ağırlığında olan 24 ayar altın banknotları satışa sundu.

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