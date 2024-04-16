16 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Hareketli dakikalar! Brüksel Adalet Sarayı’nda bomba paniği

Hareketli dakikalar! Brüksel Adalet Sarayı’nda bomba paniği

Giriş Tarihi: 16.04.2024
ABONE OL
Hareketli dakikalar! Brüksel Adalet Sarayı’nda bomba paniği

Belçika'nın başkenti Brüksel’de bulunan Adalet Sarayı, bomba ihbar sonucu tahliye edildi. Aramalarda herhangi bir patlayıcıya rastlanmamasının ardından Adalet Sarayı’nda görevli personel ve vatandaşlar yeniden binaya girişine izin verildi. Bomba ihbarını kimin yaptığı henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma açılıp açılmadığı bilinmiyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA