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Kar ve kış sporlarıyla ünlü Sapporo kentinde havalar erken ısındı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Kar ve kış sporlarıyla ünlü Sapporo kentinde havalar erken ısındı

Japonya'nın kuzeyindeki Sapporo kentinde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bildirildi. Sapporo'da yaz mevsimi öncesi, hava sıcaklığının 25 derece sınırını aştığı son en erken tarih 20 Nisan 1998'de kayda geçmişti.

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