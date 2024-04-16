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Japonya'nın nüfusu 13 yıldır düşüyor!

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Japonya’nın nüfusu 13 yıldır düşüyor!

Son dakika haberine göre Japonya'nın nüfusu, Ekim 2023 rakamlarına göre önceki yıla kıyasla 595 bin azalarak 124 milyon 352 bine geriledi. 1950 sonrası kayıt altına alınan verilere göre bu en büyük düşüş oldu.

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