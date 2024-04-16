Gürcistan'da binlerce kişi "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını protesto etti



Parlamento binasının tüm giriş yollarını kapatan çok sayda polisin arkasında özel kuvvetler birlikleri ve tazyikli su sıkan araç da güvenlik gerekçesi ile hazır bekledi.

Güvenlik güçleri, polislerin uyarılarına rağmen bariyeri geçmeye çalışan 14 kişiyi gözaltına aldı. Göstericilerin çoğu protestonun ardından gece evlerine gitti ancak bazıları protestolarına devam ediyor.

Göstericiler, 16 Nisan'da parlamentodaki oturumda onaylanması beklenen yasa tasarısına karşı aynı gün tekrar parlamento binasının önünde toplanacaklarını bildirdi.

Yasa tasarısı 15 Nisan'da parlamentoda milletvekilleri arasında kavgaya da neden olmuştu.