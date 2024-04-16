Avrupa Birliği’nden skandal karar! Terör devleti İsrail’e destek İran’a yaptırım...

SKANDAL AÇIKLAMALAR

İki saat süren toplantının ardından açıklama yapan Borrell, "Bugün İran'ın saldırıları karşısında İsrail'in yanında durduğumuzu ısrarla belirtiyorum." dedi. Borrell, bazı üye ülkelerin Tahran'a yönelik yaptırımların genişletilmesini istediklerini, Birliğin diplomatik servisinin bu teklif üzerinde çalışmaya başlayacağını belirtti.

Josep Borrell, teklifin, İran'a ait insansız hava araçlarının Rusya'ya tedarikini engellemeyi amaçlayan yaptırımları genişleteceğini, füze tedarikini de içereceğini, "İran'ın Orta Doğu'daki vekillerine" yapılan teslimatları da kapsayabileceğini dile getirdi.

Gazze'deki durumun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Borrell, acil ve sürdürülebilir ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve insani durumun iyileştirilmesi için çalışılması gerektiğini kaydetti.