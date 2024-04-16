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Gazze'deki sağlık sistemi için acil jenaratör çağrısı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Gazze’deki sağlık sistemi için acil jenaratör çağrısı

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, uluslararası kurumlara "büyük bir sağlık felaketinin yaşanmaması için bölgedeki hastanelere acil jeneratör temin edilmesi" çağrısında bulundu.

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