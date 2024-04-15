Guterres'ten İsrail ve İran'a itidal çağrısı! "Şu anda itidal ve tansiyonu düşürme zamanı"





ABD, İNGİLTERE VE FRANSA'DAN İRAN'A KINAMA

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, İran'ı kınayarak başladığı konuşmasında, BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik bir adım atması gerektiğini savundu.

Wood, "İran'ın pervasız davranışları sadece İsrail halkına değil, bölgedeki Ürdün ve Irak gibi BM üyesi diğer ülke halklarına da tehdit teşkil etmektedir. Güvenlik Konseyi İran'ın eylemlerinin karşılıksız kalmaması için bir yükümlülüğe sahiptir." dedi.

İran'ın Hizbullah ve Husiler gibi bölgedeki bağlı unsurlarını kullanarak uluslararası güvenliği tehdit ettiğini savunan Wood, İran'ın bölgede tansiyonu artıran eylemlerinin yakından takip edilmesi ve BMGK nezdinde İran'ın sorumlu tutulması gerektiğini ifade etti.

Daha sonra söz alan İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward da İran'ı İsrail'e yönelik saldırıları nedeniyle kınadı ve Tahran'ın bu saldırılar dolayısıyla sorumlu tutulması gerektiğini savundu.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere da İsrail'e desteklerinin tam olduğunu ve İran'ı şiddetle kınadıklarını belirtti. Fransız temsilci, BMGK nezdinde İran'ın sorumlu tutulması için çaba göstereceklerini ifade etti.