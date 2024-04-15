BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'Sudan' açıklaması: Dünya unutuyor
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'da bir yıldır devam eden çatışmaların yeterince gündem olmadığını, Sudanlıların "unutulduğunu" söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde, Sudan'daki çatışmaların bir yılını doldurması nedeniyle, basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Son 48 saatte ülkelerin büyük kısmının "Orta Doğu'da üretilen krize odaklandığını" belirten Guterres, "Dünya Sudanlıları Unutuyor." dedi.
Genel Sekreter Guterres, İran ve İsrail arasında son iki günde yaşanan krizin, Sudan gibi ülkelerdeki acil durumları gölgede bıraktığını vurguladı.
Sudan'daki çatışmaların birinci yılını tamamlamasına rağmen, siyasi çözümün henüz çok uzak olduğunu belirten Guterres, ülkedeki durumu, "Bu savaşan iki taraf arasındaki bir çatışmadan daha fazlasıdır." sözleriyle ifade etti.
Antonio Guterres, Sudan'a yönelik 2,7 milyar dolarlık insani yardım planına ilişkin paranın sadece yüzde 6'sının, ülkedeki çatışmalar nedeniyle yaşanan mülteci krizinin çözümü için gereken yaklaşık 1,5 milyar dolarlık plana ilişkin paranın ise yalnıza yüzde 7'sinin toplanabildiğine dikkati çekti.
Söz konusu yardımların toplanması için bugün Avrupa Birliği hükümetlerinin ev sahipliği yaptığı konferansa atıfta bulunan Guterres, "Sudan halkının bu kabustan kurtulmasına yardımcı olmak için küresel toplumun desteğine ve cömertliğine çaresizce ihtiyacı var." diye konuştu.
SUDAN'DAKİ SAVAŞ
Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 1 yıldır devam ediyor.
15 Nisan 2023'te başlayan ve 18 eyaletten oluşan Sudan'ın 10 eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletini kontrol ederken HDK, Batı ve güney eyaletlerini ele geçirmeyi başarmıştı.
Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.
BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,6 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.
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