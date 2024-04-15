BM Genel Sekreteri Guterres’ten ’Sudan’ açıklaması: Dünya unutuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde, Sudan'daki çatışmaların bir yılını doldurması nedeniyle, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Son 48 saatte ülkelerin büyük kısmının "Orta Doğu'da üretilen krize odaklandığını" belirten Guterres, "Dünya Sudanlıları Unutuyor." dedi.

Genel Sekreter Guterres, İran ve İsrail arasında son iki günde yaşanan krizin, Sudan gibi ülkelerdeki acil durumları gölgede bıraktığını vurguladı.

Sudan'daki çatışmaların birinci yılını tamamlamasına rağmen, siyasi çözümün henüz çok uzak olduğunu belirten Guterres, ülkedeki durumu, "Bu savaşan iki taraf arasındaki bir çatışmadan daha fazlasıdır." sözleriyle ifade etti.

Antonio Guterres, Sudan'a yönelik 2,7 milyar dolarlık insani yardım planına ilişkin paranın sadece yüzde 6'sının, ülkedeki çatışmalar nedeniyle yaşanan mülteci krizinin çözümü için gereken yaklaşık 1,5 milyar dolarlık plana ilişkin paranın ise yalnıza yüzde 7'sinin toplanabildiğine dikkati çekti.

Söz konusu yardımların toplanması için bugün Avrupa Birliği hükümetlerinin ev sahipliği yaptığı konferansa atıfta bulunan Guterres, "Sudan halkının bu kabustan kurtulmasına yardımcı olmak için küresel toplumun desteğine ve cömertliğine çaresizce ihtiyacı var." diye konuştu.