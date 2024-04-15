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İran'ın Paris Büyükelçisi Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Giriş Tarihi: 15.04.2024
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İran’ın Paris Büyükelçisi Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İran'ın Paris Büyükelçisi Mohammad Amin-Nejad, ülkesinin İsrail'e hava saldırısı sonrası Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. İran'a, "Fransa'nın ortağı İsrail'in güvenliğini ve bölgesel istikrarı tehdit eden ciddi ve benzeri görülmemiş" eylemlerine son vermesi çağrısı yapıldı.

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